Светлана Журова: В данный момент нет причин для введения каких-либо санкций в отношении РУСАДА - Советский спорт
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Олимпиада22 января 2019 20:28Источник: ТАСС

Светлана Журова: В данный момент нет причин для введения каких-либо санкций в отношении РУСАДА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Россия выполняет все обязательства по дорожной карте, поэтому, несмотря на все попытки различных антидопинговых агентств дискредитировать эту ситуацию, все прошло закономерно. В данный момент нет причин для введения каких-либо санкций в отношении РУСАДА. Да, изучаются документы, возможно, будут приняты какие-то решения, и то если потребуется. Все это очень важно, так как ждет Паралимпийский комитет России, ждет Всероссийская федерация легкой атлетики, и тогда РУСАДА не будет зависеть от каких-либо условий, - передает слова Журовой ТАСС.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.

#РУСАДА#wada (вада)#журова светлана
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