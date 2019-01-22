Владимир Драчев: Решение WADA – это хорошая новость для всего российского спорта - Советский спорт
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Олимпиада22 января 2019 21:02Источник: ТАСС

Владимир Драчев: Решение WADA – это хорошая новость для всего российского спорта

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- Справедливое и правильное решение – это хорошая новость не только для биатлона, а для всего российского спорта. На данный момент, чтобы восстановить права СБР, данное решение не является главным, нам необходимо выполнить еще несколько критериев, которые мы согласовали вместе на рабочей группе IBU, поэтому мы в процессе. Там много критериев, они все достаточно понятные и объективные, я думаю, что решение никак не должно повлиять на биатлон в России, по крайней мере, я надеюсь, что в худшую сторону точно ничего не изменится, такие новости мы ждем всегда с опаской, - передает слова Драчева ТАСС.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.

#wada (вада)#РУСАДА#драчев владимир
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