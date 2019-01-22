WADA: Родченков не будет задействован в проверке данных из московской лаборатории - Советский спорт
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Олимпиада22 января 2019 21:08Источник: «РИА Новости»

WADA: Родченков не будет задействован в проверке данных из московской лаборатории

Директор департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что агентство не планирует привлекать информатора организации Григория Родченкова в проверке данных из московской лаборатории.

- В данном процессе (в проверке данных) Родченков не будет задействован, потому что у нас есть свои эксперты. Но если будет нужно что-то узнать или прояснить в отношении лаборатории, мы без сомнения обратимся к нему как к свидетелю, зададим вопросы, если в этом будет необходимость.

Мы хотели получить все данные, чтобы быть уверенными в общей картине. Проверка будет непростой, но нам необходимо быть предельно точными в анализе полученной информации. Мы будем проверять каждый случай, - приводит слова Юнгера РИА «Новости».

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.

#wada (вада)#РУСАДА#родченков григорий
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