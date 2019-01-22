WADA: Родченков не будет задействован в проверке данных из московской лаборатории

Олимпиада 22 января 2019 21:08 Источник: «РИА Новости»

Директор департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что агентство не планирует привлекать информатора организации Григория Родченкова в проверке данных из московской лаборатории.

- В данном процессе (в проверке данных) Родченков не будет задействован, потому что у нас есть свои эксперты. Но если будет нужно что-то узнать или прояснить в отношении лаборатории, мы без сомнения обратимся к нему как к свидетелю, зададим вопросы, если в этом будет необходимость.

Мы хотели получить все данные, чтобы быть уверенными в общей картине. Проверка будет непростой, но нам необходимо быть предельно точными в анализе полученной информации. Мы будем проверять каждый случай, - приводит слова Юнгера РИА «Новости».

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.