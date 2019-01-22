МОК: После получения новых данных могут возникнуть новые дела по россиянам

Олимпиада 22 января 2019 21:37 Источник: «РИА Новости»

Международный олимпийский комитет прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Мы приняли к сведению решение исполнительного комитета WADA. Важно, что WADA теперь располагает всеми данными, которые могут быть надлежащим образом проверены, чтобы международные федерации могли обеспечить справедливые решения по спортсменам.

Также, решение позволит РУСАДА работать в полную силу, эффективно проводить тестирования всех спортсменов и вносить свой вклад в работу над чистотой спорта. Эти данные позволят международным федерациям скорректировать результаты прошедших соревнований - то, что МОК уже сделал в отношении предыдущих Олимпийских игр, так как МОК располагает всеми образцами с тех Олимпиад. Тем не менее, есть вероятность, что новые дела могут возникнуть после получения этих новых данных», - цитирует пресс-службу организации РИА «Новости».

Напомним, что вторник, 22 января, WADA подтвердило, что его Исполнительный комитет одобрил рекомендацию Комитета по рассмотрению соответствия (CRC) не подвергать РУСАДА дополнительным санкциям за нарушения установленных сроков предоставления материалов.