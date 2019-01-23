Глава ОКР: Мы приветствуем решение исполкома WADA

Олимпиада 23 января 2019 18:06 Источник: ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение WADA оставить неизменным статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- Со своей стороны мы приветствуем решение Исполкома WADA оставить неизменным статус Российского антидопингового агентства и не применять к нему какие-либо санкции. Отрадно, что те усилия, которые были предприняты нашей страной по реформированию антидопинговой системы и РУСАДА, получили высокие оценки в ВАДА и стали основой для вынесения положительного для нас решения. Обновленному РУСАДА доверяют, работа организации получает высокие оценки зарубежных коллег. Для нас это хороший знак, - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.