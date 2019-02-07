Виталий Мутко: Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения

Олимпиада 07 февраля 2019 20:30 Источник: Телеканал «360°»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о тяжбе с Международным олимпийским комитетом.

- Моя жалоба проста. Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения. А в конце я оказался один наказан, выходит так. И все это, опираясь на показания фактически одного человека (Григория Родченкова).

Но возьмите официальную статистику и увидите: даже в те годы, когда нас (Россию) проверяли, мы были не первыми в мире. Тогда надо наказывать всех. Но они намекают на то, что была какая-то государственная программа и прочее.

Мы подали свою жалобу, на нее пришел ответ из МОК. В ответе новые показания Родченкова. Теперь он поднимает планку выше — ему давал указания не только я.

В связи с появлением новых обстоятельств и фактов мы дали ответ. Где-то до конца февраля — середины марта они попросили время, чтобы рассмотреть наш ответ. После этого будут назначено слушание дела, арбитры уже назначены. Мне сложно сказать, когда это будет. Думаю, где-нибудь в апреле, - передает слова Мутко телеканал «360».

Ранее Виталий Мутко рассказал о своем главном достижении во время работы в качестве председателя Правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.