Виталий Мутко: Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения - Советский спорт
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Олимпиада07 февраля 2019 20:30Источник: Телеканал «360°»

Виталий Мутко: Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о тяжбе с Международным олимпийским комитетом.

- Моя жалоба проста. Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения. А в конце я оказался один наказан, выходит так. И все это, опираясь на показания фактически одного человека (Григория Родченкова).

Но возьмите официальную статистику и увидите: даже в те годы, когда нас (Россию) проверяли, мы были не первыми в мире. Тогда надо наказывать всех. Но они намекают на то, что была какая-то государственная программа и прочее.

Мы подали свою жалобу, на нее пришел ответ из МОК. В ответе новые показания Родченкова. Теперь он поднимает планку выше — ему давал указания не только я.

В связи с появлением новых обстоятельств и фактов мы дали ответ. Где-то до конца февраля — середины марта они попросили время, чтобы рассмотреть наш ответ. После этого будут назначено слушание дела, арбитры уже назначены. Мне сложно сказать, когда это будет. Думаю, где-нибудь в апреле, - передает слова Мутко телеканал «360».

Ранее Виталий Мутко рассказал о своем главном достижении во время работы в качестве председателя Правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

#мутко виталий леонтьевич#мок
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