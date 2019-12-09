Маргарита Пахноцкая: Решение WADA было ожидаемым В Лозанне проходит исполком WADA.

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Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая назвала ожидаемым решение исполкома WАDA лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Решение исполкома WADA было ожидаемым. И то, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России», - сказала Пахноцкая ТАСС.