Журова уверена, что Россия обязательно обратится в CAS после решения WADA 19 декабря состоится совет РУСАДА, где будет решаться о вопрос о принятии или непринятии рекомендаций WADA,

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала решение WADA от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

– 19-го числа будет заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, где, соответственно, РУСАДА или примет эти рекомендации, или не примет. И потом уже суд в Лозанне. 100 процентов, что Россия будет обращаться в суд, потому что надо бороться за спортсменов, – цитирует Журову ТАСС.

Отметим, что в течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн