Дмитрий Свищев: Чистые спортсмены должны однозначно участвовать в соревнованиях WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Загрузка...

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

«Это самое жесткое решение, которое требовало WADA, – приводит ТАСС слова Свищева. – Это неправильно, ведь никто не слушал доводы нашей страны, такие решения недопустимы. Чистые спортсмены должны однозначно участвовать в соревнованиях».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн