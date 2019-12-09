Петр Толстой: Решение WADA – продолжение тенденции к выдавливанию России из мирового спорта Исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных турниров сроком на четыре года.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года

«Сегодняшнее решение – это просто продолжение тенденции к выдавливанию конкурентов от российского спорта из мирового спорта, – приводит «Р-Спорт» слова Толстого. – Я очень надеюсь, что у нас хватит сил и возможностей, чтобы не потерять еще несколько поколений спортсменов».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн