Исполком WADA запретил официальным лицам из России посещать Олимпиаду в течение четырех лет WADA отстранило Россию от крупных международных турниров сроком на четыре года.

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Российские официальные лица, а также руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России получили запрет на посещение Олимпийских и Паралимпийских игр в течение четырех лет. Такое решение принял исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на своем заседании 9 декабря в Лозанне.

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн