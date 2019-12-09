Сергей Хрычиков: Маловероятно, что CAS сможет принять решение в течение зимы

Член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков поделился мнением относительно решения WADA отстранить Россию от крупных международных турниров в ближайшие четыре года.
– Маловероятно, что CAS сможет принять решение в течение зимы. На практике это означает, что до конца зимы санкции не вступают в силу. РУСАДА может согласиться с решением или не согласиться, у него есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию и на что именно подавать апелляцию. Если РУСАДА не соглашается с решением, то оно напрямую идет в CAS. Процедура еще продолжается, сейчас решение принято, дальше вопрос в юридических аргументах, – цитирует Хрычикова ТАСС.
В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн
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