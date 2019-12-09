Сергей Хрычиков: Маловероятно, что CAS сможет принять решение в течение зимы WADA отстранило Россию от крупных международных турниров сроком на четыре года.

Член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков поделился мнением относительно решения WADA отстранить Россию от крупных международных турниров в ближайшие четыре года.

– Маловероятно, что CAS сможет принять решение в течение зимы. На практике это означает, что до конца зимы санкции не вступают в силу. РУСАДА может согласиться с решением или не согласиться, у него есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию и на что именно подавать апелляцию. Если РУСАДА не соглашается с решением, то оно напрямую идет в CAS. Процедура еще продолжается, сейчас решение принято, дальше вопрос в юридических аргументах, – цитирует Хрычикова ТАСС.

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн