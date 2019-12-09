Лариса Ильченко – о решении WADA: Мы можем только сожалеть и разводить руками Исполком WADA отстранил Россию от крупных международных турниров на четыре года.

Восьмикратная чемпионка мира по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко уверена, что в ситуации с отстранением России от крупных международных соревнований виноваты спортсмены, сознательно употреблявшие запрещенные препараты.

– Каждый должен покопаться в себе прежде всего. Вина лежит на спортсменах, которые сознательно употребляли допинг. Они виноваты в том, что чистые спортсмены, которые имели шансы, работали, стремились много лет потратили, чтобы достичь вершин, дойти до уровня сборной, на их совести происходящее. О посредственности рассуждать сложно, нам бы хотелось другого исхода. Весь труд умножен на ноль. Мы можем только сожалеть и разводить руками, – цитирует Ильченко News.ru.

Сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн