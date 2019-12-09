Василий Титов: Решения WADA слишком предвзяты и политизированы - Советский спорт
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09 декабря 2019 16:03ОлимпиадаКорегин Владислав

Василий Титов: Решения WADA слишком предвзяты и политизированы

Исполком WADA отстранил Россию от крупных международных турниров на четыре года.

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов поделился мнением по поводу отстранения России от крупных международных соревнований сроком на четыре года.

– Я не считаю эти решения необъективными, необъяснимыми. Они слишком предвзяты и политизированы. Они наказывают Россию как государство, которые вмешивалось в историю с допингом, не приведя ни единого объективного доказательства. Были рассуждения спортсменов, журналистов, но не тех, кто этим занимается. Как они собирали эту информацию и так далее. WADA абсолютно непрозрачная организация. Для меня все эти механизмы непонятны. Наказывают страну и всех «чистых» спортсменов. Почему это должно быть справедливо? – сказал Титов «РИА Новости».

Сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн

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