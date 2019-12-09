Василий Титов: Решения WADA слишком предвзяты и политизированы

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов поделился мнением по поводу отстранения России от крупных международных соревнований сроком на четыре года.
– Я не считаю эти решения необъективными, необъяснимыми. Они слишком предвзяты и политизированы. Они наказывают Россию как государство, которые вмешивалось в историю с допингом, не приведя ни единого объективного доказательства. Были рассуждения спортсменов, журналистов, но не тех, кто этим занимается. Как они собирали эту информацию и так далее. WADA абсолютно непрозрачная организация. Для меня все эти механизмы непонятны. Наказывают страну и всех «чистых» спортсменов. Почему это должно быть справедливо? – сказал Титов «РИА Новости».
Сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.
WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Александр Егоров: Обсудим внутри РФС предложение Гинера застрелиться Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные эпизоды 19-го тура премьер-лиги, связанные с работой арбитров. 09.12.2019 16:15 Футбол Григорьевская Юлия Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 15:28 Фигурное катание Киреева Ксения Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью В Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя. 08.12.2019 03:11 Бокс Усачев Владислав Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай «Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым. 04.12.2019 22:49 Хоккей Кузютина Елена