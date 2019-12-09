Представитель WADA: решение не распространяется на региональные соревнования Исполком WADA отстранил Россию от крупных международных турниров на четыре года.

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Официальный представитель WADA Джеймс Фицджеральд объяснил, какие соревнования со стороны организации считаются «крупными».

– Крупные мероприятия включают в себя Олимпийские игры, Паралимпиаду, любой чемпионат мира, но не региональные турниры, – сказал Фицджеральд «РИА Новости».

В таком случае, мировое первенство по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, может пройти без участия сборной России.

Отметим, что в число турниров регионального уровня входит чемпионат Европы-2020.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн