Глава комитета по соответствию WADA: У нас есть список всех подозрительных российских спортсменов WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что в распоряжении агентства есть список подозрительных российских спортсменов.

«У WADA есть имена всех подозрительных спортсменов в базе данных LIMS, – приводит слова Тэйлора официальный сайт организации. – В этот список включены спортсмены, чьи данные были изменены или даже удалены. Они входят в список 145 подозрительных спортсменов, но и не только».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн