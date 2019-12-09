Глава комитета по соответствию WADA: У нас есть список всех подозрительных российских спортсменов

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что в распоряжении агентства есть список подозрительных российских спортсменов.
«У WADA есть имена всех подозрительных спортсменов в базе данных LIMS, – приводит слова Тэйлора официальный сайт организации. – В этот список включены спортсмены, чьи данные были изменены или даже удалены. Они входят в список 145 подозрительных спортсменов, но и не только».
В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.
WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав Что нам готовит группа на Евро-2020, откуда в Германии русский клуб? Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 10 декабря появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 09.12.2019 14:50 Футбол Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 15:28 Фигурное катание Киреева Ксения Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:12 Хоккей Славин Виталий Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий