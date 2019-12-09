Глава комитета по соответствию WADA: У нас есть список всех подозрительных российских спортсменов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 декабря 2019 17:06ОлимпиадаЛипкин Антон

Глава комитета по соответствию WADA: У нас есть список всех подозрительных российских спортсменов

WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что в распоряжении агентства есть список подозрительных российских спортсменов.

«У WADA есть имена всех подозрительных спортсменов в базе данных LIMS, – приводит слова Тэйлора официальный сайт организации. – В этот список включены спортсмены, чьи данные были изменены или даже удалены. Они входят в список 145 подозрительных спортсменов, но и не только».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн

Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей Виталий Норицын: Миронова побежала отыгрывать, и это сыграло с ней злую шутку
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Что нам готовит группа на Евро-2020, откуда в Германии русский клуб? Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 10 декабря появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 09.12.2019 14:50 Футбол
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Роджер Федерер: Чувствую себя на 25 лет, но мое тело стареет Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 15:28 Фигурное катание Киреева Ксения
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:12 Хоккей Славин Виталий
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс
Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
17:27 Хоккей «Куньлунь Ред Стар» победил в гостях «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ
17:20 Олимпиада МОК: Олимпийское движение поддержало решение исполкома WADA
17:15 Футбол Алекс Крал: Я очень рад тому, что нахожусь в «Спартаке»
17:12 Олимпиада Маргарита Пахноцкая: Списка из 145 имен в РУСАДА пока нет
17:06 Олимпиада Глава комитета по соответствию WADA: У нас есть список всех подозрительных российских спортсменов
16:56 Футбол Николай Наумов – о высказывании Гинера: Он бывает иногда резок, но его можно понять
16:55 Олимпиада Депутат Госдумы: Решение исполкома WADA необоснованное, нет никаких доказательств
16:50 Футбол Иванов получил отрицательную оценку за матч «Арсенал» – «Локомотив»
16:43 Футбол Британский журналист: Россия не сможет выступить на ЧМ-2022 под своим флагом
16:34 Футбол Слуцкий опубликовал шутливое видео о своей работе в «Витессе»
16:18 Олимпиада Представитель WADA: Решение не распространяется на региональные соревнования
16:15 Олимпиада Юрий Ганус: Хватит кошмарить наш спорт!
16:03 Олимпиада Василий Титов: Решения WADA слишком предвзяты и политизированы
15:39 Олимпиада Лариса Ильченко – о решении WADA: Мы можем только сожалеть и разводить руками
15:26 Олимпиада Вице-президент WADA: Жду от русских извинений за всю боль, которую они причинили спортсменам
15:25 Биатлон Олле Далин – об отстранении России: Мы будем придерживаться решений WADA
15:23 Шахматы Андрей Филатов: Все международные соревнования ФИДЕ в России пройдут в намеченные ранее сроки
15:10 Олимпиада Мария Ласицкене – об отстранении России: Произошедшее сегодня – позор
15:10 Олимпиада Алексей Мишин: Надо провести альтернативные Олимпийские игры
15:01 Олимпиада Вячеслав Фетисов: Аргументы против нас были более чем убедительные
Россию отстранили от большого спорта на четыре года
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд приговорил топ-менеджера Тюменского Росгосстраха к 4 годам заключения
Последний день года на Ставрополье официально объявлен выходным
В Нижнем Новгороде арестовали виновника ДТП с 9 пострадавшими детьми
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика