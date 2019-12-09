Маргарита Пахноцкая: Списка из 145 имен в РУСАДА пока нет В WADA сообщили о том, что составили список из 145 подозрительных российских спортсменов.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о заявлении главы по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатана Тэйлора о наличии списка из 145 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.

«Результаты некоторых дел WADA передает нам, некоторые поступают в международные федерации, – приводит «Р-Спорт» слова Пахноцкой. – Списка из 145 имен в РУСАДА пока нет. Думаю, было бы логично, если бы они стали публичными»

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн