Маргарита Пахноцкая: Списка из 145 имен в РУСАДА пока нет

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о заявлении главы по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатана Тэйлора о наличии списка из 145 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
«Результаты некоторых дел WADA передает нам, некоторые поступают в международные федерации, – приводит «Р-Спорт» слова Пахноцкой. – Списка из 145 имен в РУСАДА пока нет. Думаю, было бы логично, если бы они стали публичными»
В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.
WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн
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