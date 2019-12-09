Павел Колобков: Перспективы на исход апелляции в CAS достаточно хорошие

Министр спорта РФ Павел Колобков оценил текущее положение российского спорта. По его словам, решение WADA можно оспорить в CAS и добиться отмены санкций.
Ранее стало известно, что исполком Всемирного антидопингового агентства дисквалифицировал россиян на четыре года от международных соревнований. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
«Я считаю, перспективы достаточно хорошие, есть аргументация. Считаю, что правильно рассматривать дело в CAS, где есть три арбитра, где решение выносится не на основании рекомендации комитета по соответствию, представляющего то же WADA. Считаю, что WADA имело все возможности (для расследования), но теперь есть другая процедура», – заявил Колобков.
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