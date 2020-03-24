Генсек правительства Японии: МОК не сообщал нам о переносе сроков проведения Олимпиады

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что решение о переносе Олимпиады в Токио еще не принято.
- Международный олимпийский комитет не сообщал нам о переносе сроков проведения Игр, такая информация не соответствует действительности. Детали проведения соревнований еще будут рассматриваться, - цитирует Сугу ТАСС.
Ранее стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) прорабатывает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Токио.
Напомним, что 31 декабря прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
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