Генсек правительства Японии: МОК не сообщал нам о переносе сроков проведения Олимпиады Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что решение о переносе Олимпиады в Токио еще не принято.

- Международный олимпийский комитет не сообщал нам о переносе сроков проведения Игр, такая информация не соответствует действительности. Детали проведения соревнований еще будут рассматриваться, - цитирует Сугу ТАСС.

Ранее стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) прорабатывает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Токио.

Напомним, что 31 декабря прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.