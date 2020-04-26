Билл Дэйли: Никаких дискуссий в последнее время по участию игроков НХЛ в Олимпиаде не было

- Никаких дискуссий в последнее время по участию НХЛ в Олимпиаде не было. Есть более важные приоритеты, связанные с продолжением сезона лиги, - цитирует Дэйли ТАСС.
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о ходе переговоров с Национальной хоккейной лиги по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, отметив, что организации удалось наладить очень хороший диалог с представителями НХЛ.
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