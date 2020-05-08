Ганус - о расследовании WADA: Цифры не удивляют. В одной Чувашии мы выявили десятки нарушений - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2020 10:12ОлимпиадаЯременко Николай

Ганус - о расследовании WADA: Цифры не удивляют. В одной Чувашии мы выявили десятки нарушений

Гендиректор РУСАДА прокомментировал результаты расследования WADA, которое выявило подтасовки в 145 делах российских спортсменов.

«В одном только субъекте федерации – Чувашии, где мы проводили свое расследование – были выявлены десятки нарушений, - заявил Ганус в интервью «Советскому спорту». - Так почему мы должны удивляться объявленным WADA цифрам? Факты выявлены, они не подвергаются сомнению. Результаты направлены в обработку международным федерациям, спустя какое-то время – не такое уж и продолжительное – будут объявлены решения. В каждой из федераций свои регламентные нормы: где-то это будут специальные дисциплинарные панели, где-то дисциплинарные антидопинговые комитеты, но сами федерации в конечном итоге вынесут и обнародуют решения по конкретным спортсменам.

Дело это, как мы знаем, ведется давно. И хотелось бы, чтобы мы все эти этапы поскорее уже прошли. Под ударом не только конкретные спортсмены, но и их партнеры по команде, а также настоящие и будущие поколения. Пора уже снизить градус».

Также Ганус прокомментировал передачу результатов расследования WADA в ФИФА и заявил, что для России теперь под ударом не две, а три Олимпиады.

Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:04 Теннис Григорьевская Юлия
Змеи, вампиры, ракеты – и чемпион-сюрприз. Топ-5 лучших постановок года Во второй половине хит-парада программ сезона-2019/20 преобладают чемпионы крупных международных турниров. Однако победу мы все-таки отдали не им. 06.05.2020 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
«А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге Телеведущий Владимир Соловьев, которого за время пандемии на дуэль вызывали Владимир Уткин и Никита Джигурда, выложил видео своих боксерских спаррингов. 05.05.2020 15:00 Бокс Сергеев Иван
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
«Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Новости
10:12 Олимпиада Ганус - о расследовании WADA: Цифры не удивляют. В одной Чувашии мы выявили десятки нарушений
10:03 Олимпиада Ганус – об отстранении России: Теперь под ударом точно три Олимпиады
09:53 ММА Джастин Гэтжи: Хабиб – предсказуем, а вот как победить Фергюсона пока не знаю
09:43 Футбол Юрий Ганус: Кто-то из российских футболистов может быть наказан за допинг
09:34 Формула-1 Руководство Формулы-1 не может дать гарантий, что сезон-2020 вообще состоится
09:24 Футбол В Ла Лиге опровергли слова Агирре о том, что сезон в Испании возобновиться 20 июня
09:04 Баскетбол Игроков НБА с температурой в 37,2 градуса и выше не будут допускать к тренировкам
08:49 Хоккей Число участников плей-офф НХЛ может быть увеличено до 24 команд
08:27 Баскетбол Хиллиард покинет ЦСКА
08:10 Футбол Чемпионат Испании могут возобновить 20 июня
23:48 Хоккей Михаил Сергачев: Просто хочу продолжить сезон, играть и прогрессировать
23:31 Футбол Чемпионат Норвегии официально стартует 16 июня
23:10 Футбол Олег Корнаухов о возобновлении сезона в бундеслиге: Это шаг к возвращению к нормальной жизни
22:57 Футбол Мбаппе официально объявлен лучшим бомбардиром чемпионата Франции сезона-2019/20
22:41 ММА Алексей Олейник – о тесте на коронавирус: Уверен, что, если бы что-то было, они бы прислали
22:25 Бокс Макгрегор согласился провести бой по правилам бокса с Оскаром Де Ла Хойей
22:22 Футбол Радимов – о критике Соболева в адрес Тихонова и Дзюбы: Как в басне про слона и Моську
21:58 Футбол «Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона
21:32 Футбол В «Ювентус» вернулись все игроки кроме Игуаина и Рабьо
21:16 Футбол Хорхе Игуаин: Гонсало не может сейчас вернуться в «Ривер Плейт»
Americans simulated a thermonuclear strike on Moscow
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Андрей Бочаров: о снятии режима самоизоляции в Волгоградской области говорить рано
В Омской области еще 15 человек заболели коронавирусом
Как стричься будем?
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика