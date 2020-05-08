Ганус - о расследовании WADA: Цифры не удивляют. В одной Чувашии мы выявили десятки нарушений Гендиректор РУСАДА прокомментировал результаты расследования WADA, которое выявило подтасовки в 145 делах российских спортсменов.

«В одном только субъекте федерации – Чувашии, где мы проводили свое расследование – были выявлены десятки нарушений, - заявил Ганус в интервью «Советскому спорту». - Так почему мы должны удивляться объявленным WADA цифрам? Факты выявлены, они не подвергаются сомнению. Результаты направлены в обработку международным федерациям, спустя какое-то время – не такое уж и продолжительное – будут объявлены решения. В каждой из федераций свои регламентные нормы: где-то это будут специальные дисциплинарные панели, где-то дисциплинарные антидопинговые комитеты, но сами федерации в конечном итоге вынесут и обнародуют решения по конкретным спортсменам.

Дело это, как мы знаем, ведется давно. И хотелось бы, чтобы мы все эти этапы поскорее уже прошли. Под ударом не только конкретные спортсмены, но и их партнеры по команде, а также настоящие и будущие поколения. Пора уже снизить градус».

Также Ганус прокомментировал передачу результатов расследования WADA в ФИФА и заявил, что для России теперь под ударом не две, а три Олимпиады.