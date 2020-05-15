WADA выявило еще четыре подозрительных случая в допинг-пробах российских спортсменов Всего в агентстве насчитали 61 манипуляцию данными московской лаборатории.

Официальный сайт WADA сообщает о том, что Всемирное антидопинговое агентство еще четыре случая манипуляции данными московской лаборатории.

«Анализ повторной проверки проб, собранных в московской лаборатории, продолжается. В общей сложности к настоящему времени обнаружено 61 неблагоприятное аналитическое заключение, что на четыре больше, чем было объявлено 30 апреля», – сказано в сообщении WADA.

Напомним, что в апреле WADA опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории. Позже агентство разослало информацию в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований, каждой из которых теперь предстоит самостоятельно решить, наказывать ли российских атлетов или нет.