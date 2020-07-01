Источник: Игроки НХЛ могут принять участие в двух ближайших Олимпиадах

«Стороны близятся к завершению работы над коллективным соглашением. Игроки готовы ратифицировать соглашение, если начнутся переговоры с МОК. Похоже предлагаемое продление соглашения включает в себя возвращение НХЛ к олимпийскому участию в играх 2022 и 2026 годах», - написал инсайдер телеканала TSN Пьер ЛеБрюн в своем твиттере.

На прошлой неделе еще один инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил, что в свете происходящих событий вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде на предстоящих переговорах по коллективному соглашению не должен был подниматься.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о ходе переговоров с Национальной хоккейной лиги по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, отметив, что организации удалось наладить очень хороший диалог с представителями НХЛ.