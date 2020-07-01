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01 июля 23:33

Итоги переговоров об участии игроков НХЛ в Олимпиаде станут известны на этой неделе

Результат переговоров между НХЛ и Ассоциацией игроков (NHLPA) об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх станет известен в течение этой недели.

- Переговоры по новому коллективному соглашению между профсоюзом и лигой идут в данный момент, и международные соревнования являются их частью. Мы надеемся, что новости по поводу соглашения будут позже на этой неделе, - цитирует ТАСС пресс-службу NHLPA.

Ранее инсайдер телеканала TSN Пьер ЛеБрюн сообщил в своем твиттере, что стороны близятся к завершению работы над новым коллективным соглашением, которое включает в себя пункт о возвращении хоккеистов лиги к участию в олимпийских играх.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о ходе переговоров с Национальной хоккейной лиги по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, отметив, что организации удалось наладить очень хороший диалог с представителями НХЛ.

источник: ТАСС
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Итоги переговоров об участии игроков НХЛ в Олимпиаде станут известны на этой неделе
Результат переговоров между НХЛ и Ассоциацией игроков (NHLPA) об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх станет известен в течение этой недели.
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