Тамара Москвина – о возможной отмене Олимпиады: Ребятам лишь остается спокойно работать

Известный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как спортсменам следует реагировать на слухи о возможной отмене Олимпийских игр.

- Когда поступит официальная информация об отмене соревнований, тогда и будем решать, что делать дальше. Сейчас думать о том, что только может произойти, не имеет смысла. Вариантов масса. Ребятам лишь остается спокойно работать, - передает слова специалиста RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов объяснил, в каком случае Олимпиаду в Токио могут моментально отменить, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев выразил надежду, что Игры не отменят.

Напомним, что накануне генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил вариант отмены Олимпийских игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Добавим, что организаторы соревнований планировали допустить на церемонию открытия Олимпиады менее тысячи зрителей. Кроме того, местные власти приняли решение, провести Игры без иностранных болельщиков, местных же зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.