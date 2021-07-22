Евгений Кафельников: Организаторам нужно поставить памятник за то, что они взялись провести эти Игры

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о возможной отмене Олимпийских игр в Токио.

- Мы ведь не знаем, какая ситуация сложилась на месте внутри страны. Да, три спортсмена получили положительный результат теста на коронавирус непосредственно в Олимпийской деревне. Но они наверняка привезли COVID-19 с собой. Все же инкубационный период никто не отменял, и, я уверен, на месте никто заболеть не мог. Уверен, хозяева Игр своевременно будут изолировать всех сдавших положительные тесты, чтобы не допустить вспышки.

Свидетельствует ли увеличение количества заболевших о недочетах со стороны организаторов? Они здесь совершенно ни при чем. Напротив, им нужно поставить памятник за то, что вообще взялись провести эти Игры, - приводит слова Кафельникова RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов объяснил, в каком случае Олимпиаду в Токио могут моментально отменить, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев выразил надежду, что Игры не отменят.

Напомним, что накануне генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил вариант отмены Олимпийских игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.