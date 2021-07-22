Николай Валуев: Отмена Олимпиады абсолютно для всех станет трагедией

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал как российским спортсменам реагировать на слухи об отмене Олимпийских игр.

– Отмена Олимпиады абсолютно для всех станет трагедией. Сейчас им просто нужно тренироваться, как ни в чем не бывало. Во время подготовки к боям я никогда не читал прессу. То же могу посоветовать и ребятам. Их задача – работать, а не изучать новости, – цитирует Валуева RT.

Накануне генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил вариант отмены Олимпийских игр По его словам, подобный вариант нельзя исключать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов объяснил, в каком случае Олимпиаду в Токио могут моментально отменить, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев выразил надежду, что Игры не отменят.

Напомним, что накануне генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил вариант отмены Олимпийских игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.