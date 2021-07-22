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22 июля 15:44

Николай Валуев: Отмена Олимпиады абсолютно для всех станет трагедией

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал как российским спортсменам реагировать на слухи об отмене Олимпийских игр.

– Отмена Олимпиады абсолютно для всех станет трагедией. Сейчас им просто нужно тренироваться, как ни в чем не бывало. Во время подготовки к боям я никогда не читал прессу. То же могу посоветовать и ребятам. Их задача – работать, а не изучать новости, – цитирует Валуева RT.

Накануне генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил вариант отмены Олимпийских игр По его словам, подобный вариант нельзя исключать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов объяснил, в каком случае Олимпиаду в Токио могут моментально отменить, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев выразил надежду, что Игры не отменят.

Напомним, что накануне генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил вариант отмены Олимпийских игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Добавим, что организаторы соревнований планировали допустить на церемонию открытия Олимпиады менее тысячи зрителей. Кроме того, местные власти приняли решение, провести Игры без иностранных болельщиков, местных же зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

источник: «RT на русском»
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