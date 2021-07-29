Мартьянова - о травме ноги: Вышла на дорожку, у меня все расплывчато было, ничего не понимала

Олимпийская чемпионка в команде в соревнованиях по рапире Марта Мартьянова рассказала о характере полученной травмы ноги.

«Боль приходит, и все сейчас начинает чувствоваться. Это растяжение связок. В начале года, в январе, у меня то же самое было, только на другой ноге. В данный момент это сложно, а тогда на дорожке не думала об этом. Чувствовала, что мне надо, и было большое желание справиться с этим. Приехать сюда и опускать руки — это не по-моему. Вышла на дорожку, у меня все расплывчато было, ничего не понимала. Но справилась с эмоциями и поняла, что для команды нужно сделать все», - приводит слова Мартьяновой RT.

Добавим, что по ходу соревнований каждая команда может провести лишь одну замену, и именно Мартьнова вышла фехтовать вместо Аделины Загидуллиной в полуфинальном матче против США.