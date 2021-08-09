Елена Вайцеховская: Чем заслужила столько ненависти в свой адрес израильская гимнастка Ашрам?

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская высказалась по поводу негатива в адрес израильской гимнастки Линой Ашрам после ее победы на Олимпийских играх в Токио.

- На самом деле этот отдельно взятый субботний день напомнил всем нам о том, что со времен античных Олимпиад в спорте наивысших достижений не изменилось ровным счетом ничего: есть атлеты, которые рвутся на Олимп, не видя никого и ничего вокруг, и есть толпа с налитыми яростью глазами и жаждущая крови. Звереющая на глазах, если что-то вдруг начинает идти не по тому сценарию, который предполагался.

Чем, например, заслужила столько ненависти в свой адрес израильская гимнастка? Тем, что отдала на ковре все, что была способна отдать? Вряд ли вообще возможно определить цену олимпийской победы, глядя на нее со стороны, но ни одно олимпийское золото не достается на халяву. Сколь бы случайной победа ни выглядела, - приводит слова Вайцеховской RT.

Ранее главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

Позже на критику сборной России в адрес судейства в соревнованиях по художественной гимнастике ответил тренер израильской спортсменки Айелет Зуссман.