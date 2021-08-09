Ашрам получит за победу на Олимпиаде 300 тысяч долларов

Стало известно, какую сумму за победу в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио получит израильская гимнастка Линой Ашрам.

Как сообщает издание ONE, Олимпийский комитет Израиля заплатит Ашрам 155 тысяч долларов, еще 145 тысяч спортсменка получит от спонсоров, муниципалитета Ришон-ле-Цион и федерации гимнастики Израиля.

Отмечается, что тренер спортсменки Айелет Зуссман получит чуть более 12 тысяч долларов.

Ранее главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

Позже на критику со стороны сборной России в адрес судейства ответил тренер израильской спортсменки Айелет Зуссман.