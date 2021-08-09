«Псевдовеликие вы наши». Белорусская ассоциация гимнастики высмеяла серебро Авериной

Белорусская ассоциация гимнастики насмешливо прокомментировала поражение российских спортсменок в художественной гимнастике, сообщает «МК-Спорт».

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали», - говорится в ответе Белорусской ассоциации гимнастики под одним из комментариев к видео, в котором судья по художественной гимнастике из Украины Лидия Виноградная назвала поражение Дины Авериной заслуженным.

Ранее главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

Позже на критику сборной России в адрес судейства в соревнованиях по художественной гимнастике ответила тренер израильской спортсменки Айелет Зуссман.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой Ашрам уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, отстав от израильской гимнастки на 0,150 балла.