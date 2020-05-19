«И тогда Лукашенко пригласил меня на беседу». Лесун – о карантине и родной Белоруссии - Советский спорт
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19 мая 2020 11:00Современное пятиборьеВолохов Юрий

«И тогда Лукашенко пригласил меня на беседу». Лесун – о карантине и родной Белоруссии

Олимпийский чемпион в пятиборье Александр Лесун дал зажигательное интервью «Советскому спорту».

«Я – капитан Росгвардии, негоже нарушать порядок»

– Изолировался в своей квартире в Москве. Даже нет необходимости соблюдать социальную дистанцию, ведь живу один, – начинает рассказывать Александр.

– Собаки у вас нет? А то тут один парень по имени Иисус с собакой вышел погулять – задержали.
– Слышал эту историю. На самого Иисуса руку подняли, смеется Александр. – Я очень люблю собак, но пока не стал заводить. Если Олимпийские игры состоятся, и я туда поеду, кто с ней будет гулять? Пришлось наступить на горло собственной песне.

– Магазин дальше 150 метров от дома?
– Метрах в 500. Можно срезать дорогу через парк, но парк закрыт, на входе запрещающие ленточки наклеили. Поэтому обхожу, дорога из-за этого становится немного длиннее.

– Так прошли бы через парк!
– Я – капитан Росгвардии, негоже мне нарушать порядок.

– На машину пропуск оформляли?
– Очень редко пользуюсь машиной. Но пропуск оформил – нужно было съездить на квартиру друзей, покормить кота. Друзья сейчас за городом живут.

– Смотрю, вы любите живность…
– Люблю животные порой лучше людей.

2

«К началу Олимпиады был бы в великолепной форме»

– Как поддерживаете форму?
– Занимаюсь дома по два часа в день. Мы с моим тренером Алексеем Олеговичем Хаплановым понимаем, что без аэробных тренировок трудно будет сохранить ту великолепную форму, которую мы набрали в марте. Вроде бы обещают послабление. Если откроется какой-то бассейн или стадион, буду активно заниматься.

– Вы вышли на пик формы в марте за три месяца до Олимпиады?
– Это не было пиком. Просто мы с тренером разработали такой план тренировок, что я вышел на такой уровень готовности, которого у меня не было в марте никогда. Как сейчас модно говорить – вышел на плато.

– И надеялись на этом плато удержаться?
– Надеялись от него оттолкнуться и идти дальше. К Олимпиаде был бы в великолепной форме. Но тут – коронавирус. И отдыхать нельзя, и тренироваться толком нельзя. И все совсем непонятно. Я же не молодею, и понимаю, что мне теперь нужно перезаряжаться на следующий год.

1

«Лукашенко на стол положили информацию обо мне»

– Как отметили День Победы – пели со всеми на балконе после минуты молчания?
– Я телевизор не включал – посмотрел на людей, на салют через окно. Для меня 9 мая – святой праздник. У меня воевали прадед и дед. Дочка живет в Белоруссии, я все свои эмоции, свою память о той войне ей передаю. Вот в родной Белоруссии прошел парад. Александр Лукашенко на нем выступал. Мы ведь с ним знакомы.

– Как вы познакомились?
– После моей победы на Олимпийских играх в Рио, Александру Григорьевичу доложили, что победил белорус, выступающий за Россию. Он потребовал подробности, почему я не выступал за Беларусь. Все документы ему положили на стол.

Лукашенко их изучил, после этого последовали выводы. Некоторые чиновники были уволены. Но тогда мне было лучше в России. Да и тренер со мной не стал бы переезжать. А затем я познакомился с Лукашенко лично. Он пригласил меня побеседовать.

– Вот это уже совсем интересно. О чем говорили?
– Он спросил, как я отношусь к Белоруссии. Как я могу относиться, если это моя Родина? Спросил, не хочу я вернуться. Ответил, что пока не планирую. Но после окончания карьеры, видимо, вернусь. Я ведь лет в 12 стоял прямо за трибуной, на которой выступал Лукашенко. Держал флаг. Это был спортивный праздник в моем родном Борисове.

– Занимательная история. Чем досуг занимаете?
– Записал два небольших концерта – один для детей, второй 18 плюс. Выложил в инстаграме. Пою песни под гитару. Планирую позвать двух-трех ребят с гитарами и записать уже полноценный концерт.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Александр ЛЕСУН

Родился 1 июля 1988 года в Борисове.
До 2008 года выступал за Белоруссию.
Олимпийский чемпион 2016 года, 4-кратный чемпион мира, многократный призер ЧМ. 4-кратный чемпион Европы, многократный призер ЧЕ.
В 2016 году Министерство спорта признало Лесуна лучшим спортсменом России.

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