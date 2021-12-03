Без коня – значит вообще без пятиборья

НЕСОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Современное пятиборье больше не кажется мировым спортивным чиновникам современным. Старейшей олимпийской дисциплине решили пустить кровь и сделать более энергичной… отобрав коня. Именно верховая езда, по мнению сильных мира сего от спорта, стала тянуть наследие Пьера де Кубертена вниз. Но мнение самих спортсменов уточнить забыли и международного скандала избежать не удалось.

Сейчас атлеты со всего мира готовят иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Так что заявления чиновников о том, что Олимпиада-2024 в Париже должна стать последней для современного пятиборья в том виде, в котором мы его знаем, это пока просто слова.

Останется ли пятиборье в олимпийской семье, нужны ли ему столь кардинальные изменения и почему МОК стал раздражать именно конкур? Об этом узнали у чемпионки мира и Европы, заслуженного мастера спорта, бывшего старшего тренера сборной Марины Колониной.

НОВЫЙ СТАРЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

- В минувшие выходные состоялся конгресс Международного союза современного пятиборья (UIPM), в ходе которого был переизбран его президент Клаус Шорманн. В контексте последних новостей это обнадёживающий результат для пятиборья?

- Конгресс проходил в режиме «зум», который в плане манипулирования возможностью высказаться сработал идеально. То есть те страны, которые хотели высказать свое мнение - не совпадавшее с данным решением! - слова так и не получили. Так что итог этой онлайн-встречи: якобы большинство поддержало кандидатуру господина Шорманна.

- То есть Вы хотите сказать, что Клауса Шоррманна не все мечтали снова увидеть на посту президента Международного союза современного пятиборья?

- Его переизбрание для многих спортсменов было нежелательным, так как перед конгрессом нам объявили, что рассматривается возможность отказа от конкура в олимпийской программе по пятиборью. И, понятное дело, что делалось это не без участия господина Шорманна. Он даже не попытался отстоять свой вид спорта! Нам просто объявили, что это решение МОК и оспаривать его бессмысленно. Спортсменов и тренеров поставили перед фактом и попросили по-быстрому придумать какую-то достойную замену конкуру. Но многие наши коллеги, представители европейских федераций по пятиборью, решили оспорить это изменение и сейчас готовят документы для подачи в CAS.

К сожалению, Россия в этом участия не принимает и не пытается бороться за свой вид спорта. Наверное, не случайно президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов также был переизбран на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья. Он правая рука Клауса Шорманна уже много лет.

КОМУ ПОМЕШАЛИ ЛОШАДИ?

- Но смотрите: решение убрать лошадей из пятиборья объясняют тем, что это даст новый толчок развития вашему виду спорта...

- Абсолютнейшая глупость. Нам сейчас преподносят это решение с такого ракурса: уберите лошадок, замените их, скажем, на велосипед и вы останетесь как вид спорта на Олимпиаде. Но вы же понимаете, что с такой формулировкой, с такой подачей они просто пытаются исключить пятиборье из олимпийской программы? Все это не что иное как популистские заявления, потому что никакого развития отказ от конкура нам не даст. Кроме того, эти люди прикрываются еще и тем, что у молодежи якобы пропадает интерес к пятиборью.

- То есть это не так?

- Я вам больше скажу: большинство приходят в пятиборье именно из-за конкура. Оно делает конный спорт доступным многим. Потому как заниматься исключительно этим видом спорта - очень дорого. Иметь собственную лошадь по силам единицам.

- Хорошо, как мы поняли, убрать конкур будет сложно. Но почему тогда на сайте Федерации современного пятиборья России можно найти материалы, подтверждающие, что решение МОК окончательное и после Олимпиады-2024 в Париже лошадей в вашем виде спорта не будет?

- Сегодня в российском пятиборье это предмет конфликта. Есть руководитель Федерация пятиборья России и его аппарат, и есть тренеры и спортсмены, которых он либо не слышит, либо не хочет слышать. Наш вид спорта под угрозой. Пятиборью предлагают отказаться от своей основной дисциплины! Мы станем совершенно другим видом спорта, на который не пойдут. Поэтому нам сейчас надо думать не над тем, чем заменить коней, нам надо думать, как заменить руководство! Хотите развития и перемен? Да не вопрос! Есть ведь другой путь. Можно подумать над тем, как изменить формат соревнований, что и где можно сократить по времени - поле для деятельности большое.

- Масла в огонь добавил скандал на Олимпиаде в Токио, когда немецкую спортсменку Аннику Шлой обвинили в жестоком обращении с лошадью...

- Если бы в нашем виде спорта было бы запрещено воздействие на коня хлыстом, длина которого, кстати, строго регламентирована правилами, тогда из этого, наверное, можно было бы раздувать скандал. Но в пятиборье есть совершенно четкие правила, по которым лошадь можно ударить два раза и это считается не наказанием, а дополнительным посылом для животного. И если вдруг на эмоциях спортсмен допускает большее количество ударов, его дисквалифицируют. Но говорить о том, что единичный случай на Олимпиаде должен привести к тому, что конкур надо исключать из программы - это нонсенс.

- Как бывшей спортсменке в чем Вам видится главная загвоздка у МОК с конкуром?

- Мне сложно сказать. Есть еще версия, что, убрав лошадей, они сделают конечный спортивный результат спортсмена чище. Но у любого атлета были такие соревнования, когда именно конь становился причиной финальной неудачи. И ни разу никому не пришло в голову потребовать убрать конкур! Если ты сильный спортсмен и достоин первого места, конь тебя не остановит.

«НАС ИЗ ОЛИМПИАДЫ УБЕРУТ»…

- Давайте вернемся к вопросу о позиции Федерации пятиборья России в этой скандальной истории.

- Позиция оторванности от реальности, так бы я ее назвала. Ведь, президент федерации пятиборья Вячеслав Аминов не может не знать, что подавляющее большинство спортсменов и тренеров - против исчезновения конкура. Но с нами до сих пор никто даже не поговорил. За изменения в пятиборье выступают только управляющая верхушка ФСПР. Также за отказ от конкура выступают два олимпийских чемпиона, завершивших спортивную карьеру - Анатолий Васильевич Старостин и Андрей Моисеев - главный тренер нашей сборной.

Кроме того, создано довольно много региональных федераций-«однодневок», которые имеют в активе одного, допустим, номинального спортсмена, но это позволяет им голосовать в поддержку изменений. На уровне этих федераций определенно решаются какие-то частные и коммерческие вопросы, которые, опять же, не имеют отношения к развитию и поддержке пятиборья. Что немаловажно, имен тех, кто голосует против изменений, вы никогда не узнаете. Такого списка на сайте Федерации пятиборья России нет.

- Если изменения примут, что ждет современное пятиборье?

- Нас с большой долей вероятности уберут из олимпийской программы. И в этом смысле, плохо, конечно, когда глава федерации твоего родного вида спорта - сам в прошлом пловец, а не пятиборец. Душа у него за наш вид спорта не особо болит. То, что мы видим сейчас - это позиция безразличия.

Смотрите, у нас сегодня только одна звезда в мужском пятиборье - Александр Лифанов. За ним уже никого нет. Юниоров мало, кадеты только подрастают. В женском пятиборье сегодня выступают все, кто может хотя бы выйти на старт, как бы грустно это ни звучало. Из-за этого мы часто не можем собрать состав на полуфиналы и финалы. Вобщем, резерва нет. Это результат работы взаимодействия по вопросам развития пятиборья между главной федерации России по пятиборью и региональными федерациями. Кроме того, пятиборье у нас перестало нормально финансироваться.

- Тем не менее на днях прошёл Кубок Верховного Главнокомандующего РФ, где команда Федерации современного пятиборья России соревновалась со сборной Вооруженных сил и командой судебных приставов...

- К развитию пятиборья этот Кубок не имеет никакого отношения. Да, это красивая история, но объясните мне, какое отношение это имеет к спорту? Так что, у нас на сегодняшний день много вопросов и к президенту Федерации пятиборья Вячеславу Аминову, и к главному тренеру сборной Андрею Моисееву. Я напрямую к ним обращалась, но мне не ответили ни на один запрос. С тех пор, как господин Аминов возглавил Федерацию современного пятиборья России, а произошло это больше 10 лет назад, ситуация в российском пятиборье не улучшилась, а ухудшилась. При всем при этом, каждый год ФСПР представляет программы на 4-летний цикл, по которым мы должны развиваться. Что же это за программы, что это за фикция, если не происходит ничего и даже хуже, чем ничего. И, кстати, этих программ нет нигде в открытом доступе. То есть, пока пятиборье в олимпийской программе и ФСПР получает под это финансирование - делаем вид, что все хорошо. А какими методами и способами наша сборная должна отбираться и показывать результаты, это их уже мало интересует.

- Но на сайте Федерации пятиборья России все выглядит позитивно: строят планы на Олимпиаду-2028 года...

- О чем я и говорю. Слова, не подтверждённые документами. Современному мировому пятиборью, по сути, подписали приговор, но наши управленцы настроены позитивно. Что тут ещё добавить? Я не знаю, кому конкретно и зачем было выгодно запустить эту компанию по изменению структуры пятиборья, но очевидно одно: так мы не выживем. Совершенно точно, что за всей этой историей стоят чьи-то частные интересы. А возвращаясь к нашей Федерации пятиборья: президент - это всегда про поддержку и развитие. Достаточно привести в пример Алишера Усманова, который сделал и продолжает делать невероятно много для развития фехтования. И на международном уровне тоже. Сложно представить себе ситуацию, когда к Усманову может прийти какой-то условный чиновник с предложением, например, отменить шпаги. Все мы понимаем, куда он сразу пойдёт и насколько далеко. Так почему господин Аминов даже не попытался отстоять вид спорта, который он представляет? Ну, ведь не было даже попытки!

- Как вы видите дальнейшее развитие событий? Быть современному пятиборью или не быть?

- У российского пятиборья богатая история: есть свои традиции, свои результаты, свои большие имена. Почему мы должны все это забыть? Видимо, нам надо поднимать вопрос доверия к Вячеславу Аминову, раз ему уже не интересен наш вид спорта. Если все пойдёт по пессимистичному сценарию и на международном уровне у нас отберут конкур, то придется создавать новую федерацию под свой вид спорта, где лошади будут в обязательной программе. Правда, называться современным пятиборьем нам уже будет нельзя, так что придумаем себе новое обозначение.