Александр Лесун: Если мы вылетим из олимпийского движения, наш вид спорта умрет

- Александр, что вы почувствовали, когда узнали, что собираются убрать конкур из пятиборья?

- Узнал об этом из СМИ. Честно говоря, не помню конкретно из какого издания. Прочитал в Интернете… Сначала я не понял, как возможно решение такого серьезного вопроса без общего обсуждения. Почему не спросили мнения тренеров, спортсменов, судей и федераций. Мне захотелось найти документ, в котором МОК предлагает UIPM (Международной федерации современного пятиборья) убрать коня из программы в такие короткие сроки, но я такого документа не нашел.

- Есть разные мнения на этот счет. И некоторые специалисты считают, что современное пятиборье действительно нуждается в модернизации? Мол, если бы не конь, Анника Шлой смогла бы на Играх оказаться на пьедестале.

- Думаю, что мы готовы к модернизации, готовы снизить, например, высоту препятствий. Есть возможность сделать меньше прыжков, но Шлой оголила проблемы международной федерации. Раньше были международные сборы по коню, сейчас их нет. Как мне кажется, этого не хватает для полноценного образования и подготовки молодых пятиборцев. Лет десять назад существовало специальное лицензирование для получения возможности заниматься верховой ездой. То есть, если ты был непригоден к работе с конем, тебя не допускали до животного. Может быть, стоит вернуть эту традицию и развиваться в этом направлении дальше, но не отказываться от коня. Пятиборье без верховой езды существовать не может.

Тренеры школ знают, что большинство детей приходят в современное пятиборье ради лошадей, ради общения с ними, поэтому, если коня отменят, то приток желающих в наш вид спорта сократится.

- На ваш взгляд, это международные чиновники такие некомпетентны или все-таки были какие-то подводные камни, скрытые от остального пятиборского мира?

- Наверняка, подводные камни существуют, но работа международный чиновников как раз-таки и заключается в том, чтобы быть открытыми для обсуждения, уметь договариваться с МОК и между собой. Я говорю, как вы поняли, про UIPM и его президента. Наша федерация проводит самые лучшие старты в мире, и верховая езда всегда была изюминкой любого нашего турнира. И то шоу, которое делает Федерация современного пятиборья России (ФСПР), способствует популяризации современного пятиборья. Кроме того, наша федерация вносила и вносит в UIPM много предложений, но международный союз не слышит или не хочет слышать федерации, которые придерживаются профессионального подхода в своей работе.

- То есть, вы считаете, что президент международной федерации Клаус Шорман плохо выполняет свою работу?

- Я считаю, что человек, при котором пятиборье неоднократно менялось за последние 30 лет, и при этом мы постоянно находимся на грани вылета из олимпийского движения, не эффективно справляется со своей задачей. Кроме того, у нас до сих пор практически не существует спонсоров, ТВ-картинка оставляет желать лучшего, и в принципе медиа вспоминают о современном пятиборье только в период Олимпийских игр или, как в случае с Шлой на Играх в Токио. В этом направлении не хватает развития. В олимпийском движении есть много видов спорта, которые не имеют проблем с МОК, но при этом менее зрелищные, чем пятиборье.

- Я видела ваш сторис, где красной линией проходит месседж о том, что решение UIPM, по мнению юристов, недействительно… Расскажите простым языком, в чем это выражается.

- Я не юрист - этим вопросом занимаются компетентные в юриспруденции люди из разных стран, и это их заявление. У нас есть комитет атлетов, возглавляемый Аей Медани. Она, не посоветовавшись с международным комитетом спортсменов, единолично проголосовала за отмену коня, а должна была собрать комиссию и дать возможность людям высказаться. В итоге, они нарушили собственный же устав. Это стало известно спортсменам, и ее голос не является действительным.

Вообще. я рад, что атлеты смотрят в одну сторону и видят недоработки UIPM, надеются их исправить.

- Как думаете, пятиборья действительно не будет уже на Играх в 2028 году?

- Думаю, что в 2028 году то пятиборье, которое есть сейчас, точно изменится. Я понимаю, что на данный момент современное пятиборье не самодостаточное. И если мы вылетим из олимпийского движения, то, скорее всего, наш вид спорта умрет. Но если умирать, то умирать полноценными пятиборцами.

- Каково осознавать, что Вы, возможно, один из последних олимпийских чемпионов в этом виде спорта? Вымирающий мамонт?

- Я надеюсь, что этого не случится, что у UIPM хватит благородства и благоразумия оставить коня в пятиборье, а пятиборье сохранится в олимпийском движении.