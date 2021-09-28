Евгения Леванова о снятии Израиля с чемпионата мира: Даже не знаю, жаль мне или я рада

Пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях Евгения Леванова прокомментировала информацию о том, что сборная Израиля снялась с чемпионата мира.

- Жаль ли мне, что не получится такой же конкуренции с Израилем, как на Олимпиаде? Даже не могу ответить, жаль мне или, наоборот, я рада. Так сложились обстоятельства. Наши спортсменки будут выступать на чемпионате мира - это самое главное, - цитирует Леванову «Газета.Ru».

Леванова также рассказала, что на спортсменов не влияет отсутствие флага и гимна России на международных соревнованиях.

В начале сентября стало известно, что сборная Израиля по художественной гимнастке не будет участвовать в чемпионате мира, который состоится в японском Китакюсю. Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира по «профессиональным соображениям».

Напомним, что на Олимпиаде в Токио представительница Израиля Линой Ашрам выиграла личное многоборье, опередив россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, несмотря на грубую во время исполнения программы.