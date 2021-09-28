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28 сентября 19:50

Евгения Леванова о снятии Израиля с чемпионата мира: Даже не знаю, жаль мне или я рада

Мировое первенство по художественной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

Пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях Евгения Леванова прокомментировала информацию о том, что сборная Израиля снялась с чемпионата мира.

- Жаль ли мне, что не получится такой же конкуренции с Израилем, как на Олимпиаде? Даже не могу ответить, жаль мне или, наоборот, я рада. Так сложились обстоятельства. Наши спортсменки будут выступать на чемпионате мира - это самое главное, - цитирует Леванову «Газета.Ru».

Леванова также рассказала, что на спортсменов не влияет отсутствие флага и гимна России на международных соревнованиях.

В начале сентября стало известно, что сборная Израиля по художественной гимнастке не будет участвовать в чемпионате мира, который состоится в японском Китакюсю. Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира по «профессиональным соображениям».

Напомним, что на Олимпиаде в Токио представительница Израиля Линой Ашрам выиграла личное многоборье, опередив россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, несмотря на грубую во время исполнения программы.

Отметим, что сестры Аверины решили продолжить карьеру после Олимпийских игр и выступят на грядущем мировом первенстве.

источник: «Газета.Ru»
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