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Антон Назаров: Девушки прекрасно чувствуют себя в стрельбе!
20 мая 11:00
автор: Сергей Иванов

Антон Назаров: Девушки прекрасно чувствуют себя в стрельбе!

С 8 по 10 мая в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) на базе ССК «Невский». Мы обсудили с одним из участников соревнований и руководителем Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Антоном Назаровым сам спорт в целом, его карьеру и перспективу развития практической стрельбы.

- Как давно вы в практической стрельбе? Как пришли в этот спорт? – начинаем беседу.
- В практической стрельбе я, примерно, с 2013 года. А началось все просто - с желания стрелять из пистолета и похода в обычный тир в выходной день.

- И чем занимается руководитель региональной федерации?
- Развитием данного вида спорта у нас в Санкт-Петербурге: привлекаю новых людей в практическую стрельбу, чтобы узнавали, пробовали себя. Люди должны знать и понимать, что это за вид спорта, что он интересен и доступен всем. Важнейшей функцией федерации, ее главной миссией является привитие культуры безопасного обращения с оружием. И, как любая спортивная федерация, мы, безусловно, стремимся к достижению высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях, проведению спортивных мероприятий высочайшего уровня на площадках, которые доступны нам в Санкт-Петербурге.

- Вы сами участвуете в соревнованиях?
- Да, в дисциплине карабин и в дисциплине троеборье. С 8 по 10 мая у нас как раз прошел чемпионат России по троеборью, в котором я участвовал. В троеборье на чемпионате России я стал третьим. В дисциплине карабин я был чемпионом России в 2019 году, а в 2020 занял второе место.

- Как удаётся совмещать спорт и работу руководителя?
- Это непросто, но при наличии команды, на которую можно положиться, при наличии друзей - все возможно.

- К вам, как к руководителю Федерации, есть специальное отношение во время соревнований?
- Нет, конечно. Все соревнования проводятся для спортсменов в равных условиях. Это спортивные мероприятия высочайшего уровня, судейство и подход везде одинаковый ко всем спортсменам.

- Какие впечатления от прошедшего Чемпионата России по практической стрельбе в дисциплине троеборье?
- Замечательное мероприятие, интереснейшая дисциплина - очень необычная. Мы в первый раз в России решили провести троеборье именно в таком формате: когда в одном упражнении одновременно используется три вида оружия. Так что эти соревнования стали незабываемыми в моей спортивной карьере.

- В чем главные особенности практической стрельбы и троеборья?
- Практическая стрельба - это, наверное, тот вид спорта, который доступен всем без исключения. Всем, кто по закону может держать оружие в руках, приобретать его. Кроме того, эта дисциплина доступна в любом возрасте: у нас есть люди, которым больше 70 лет и они выступают, стреляют. Прекрасная половина человечества тоже прекрасно показывает себя в практической стрельбе. Также существует отдельный зачет для юниоров, но опять же с учетом ограничений закона об оружии.

- Вы упомянули о девушках в троеборье. Много ли спортсменок отбираются на Чемпионат России?
- Процентов десять от всех выступающих. Но это именно те стрелки, которые создают конкуренцию мужчинам.

- Что нужно сделать, чтобы начать заниматься практической стрельбой?
- Необходимо обратиться в свою региональную федерацию - там все объяснят. В целом, траектория движения следующая: человек попадает в какой-то спортивный клуб, организацию, либо на курсы для первоначального вступления в федерацию. После этого сдается экзамен. Далее, будущий спортсмен должен пройти как минимум одно соревнование без дисквалификации. После этого он подает заявление о вступлении в федерацию.

- Как проявляют себя спортсмены из Санкт-Петербурга? На каком уровне этот вид спорта развит в вашем регионе?
- Санкт-Петербург в дисциплине карабин, например, является столицей этого вида спорта. Питерские спортсмены всегда занимают призовые места на чемпионатах мира - либо в командном, либо в личном зачете. Конечно, в личном бывает реже, потому как конкуренция на мировом уровне в дисциплине карабин очень высокая. А, если говорить про пистолет, то у нас есть спортсменки, которые регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. На сегодняшний день Питер дает уверенное второе место, после Москвы, по количеству призеров на чемпионатах мира, Европы и России.

источник: «Советский спорт»
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