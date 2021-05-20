Антон Назаров: Девушки прекрасно чувствуют себя в стрельбе!

- Как давно вы в практической стрельбе? Как пришли в этот спорт? – начинаем беседу.

- В практической стрельбе я, примерно, с 2013 года. А началось все просто - с желания стрелять из пистолета и похода в обычный тир в выходной день.



- И чем занимается руководитель региональной федерации?

- Развитием данного вида спорта у нас в Санкт-Петербурге: привлекаю новых людей в практическую стрельбу, чтобы узнавали, пробовали себя. Люди должны знать и понимать, что это за вид спорта, что он интересен и доступен всем. Важнейшей функцией федерации, ее главной миссией является привитие культуры безопасного обращения с оружием. И, как любая спортивная федерация, мы, безусловно, стремимся к достижению высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях, проведению спортивных мероприятий высочайшего уровня на площадках, которые доступны нам в Санкт-Петербурге.

- Вы сами участвуете в соревнованиях?

- Да, в дисциплине карабин и в дисциплине троеборье. С 8 по 10 мая у нас как раз прошел чемпионат России по троеборью, в котором я участвовал. В троеборье на чемпионате России я стал третьим. В дисциплине карабин я был чемпионом России в 2019 году, а в 2020 занял второе место.

- Как удаётся совмещать спорт и работу руководителя?

- Это непросто, но при наличии команды, на которую можно положиться, при наличии друзей - все возможно.

- К вам, как к руководителю Федерации, есть специальное отношение во время соревнований?

- Нет, конечно. Все соревнования проводятся для спортсменов в равных условиях. Это спортивные мероприятия высочайшего уровня, судейство и подход везде одинаковый ко всем спортсменам.

- Какие впечатления от прошедшего Чемпионата России по практической стрельбе в дисциплине троеборье?

- Замечательное мероприятие, интереснейшая дисциплина - очень необычная. Мы в первый раз в России решили провести троеборье именно в таком формате: когда в одном упражнении одновременно используется три вида оружия. Так что эти соревнования стали незабываемыми в моей спортивной карьере.