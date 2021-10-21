Этап Кубка мира по шорт-треку станет первым соревнованием в Пекине в олимпийский сезон

Отборочный этап Кубка мира по шорт-треку в Пекине станет первым соревнованием в олимпийском сезоне и тестовым мероприятием перед Играми 2022 года в столице Китая.

Все этапы Кубка мира будут квалификационными к Играм - по их результатам можно заработать олимпийские лицензии. Каждая страна может номинировать максимум пять спортсменов как для женщин, так и для мужчин, если у них есть эстафетная команда на Олимпийских играх.

До конца ноября этапы Кубка мира также пройдут в японской Нагое (с 28 по 31 октября), венгерском Дебрецене (18-21 ноября) и голландском Дордрехте (25-28 ноября).

Состав сборной России на старте Кубка мира определился по результатам Кубка Союза конькобежцев России, который прошел в середине сентября в Коломне. Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2015 года Семен Елистратов, Даниил Эйбог, Владимир Балбеков, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Софья Просвирнова, Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Евгения Захарова выступят в Пекине.