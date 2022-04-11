Медали Семена Елистратова стали национальным достоянием

МЕДАЛИ – ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Свою первую золотую медаль из Сочи-2014 он презентовал в фонды музея еще в 2016 году.

- Зачем я это делаю? Очень надеюсь, что эти три олимпийские медали кто-то увидит и через какое-то время подойдет ко мне и скажет: «Семен, знаешь, почему я шорт-треком занялся? Потому что увидел твои медали в Музее спорта». Я не имею права присвоить эти медали только себе. Они - достояние общественности, – сказал Елистратов на встрече с детьми в музее.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

- Мы благодарны Семену за то, что наша коллекция пополняется, – отметила директор Государственного музея спорта, зампредседателя Комиссии ОПРФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева. – Мы любим наших спортсменов, гордимся ими, и Семен здесь является образцом для подражания. Надеюсь, и другие наши звезды спорта последуют его примеру и передадут музею свои спортивные награды и артефакты.

Торжественная церемония прошла в главном зале Министерства спорта РФ в присутствии более чем 250 слушателей. Гостями стали ребята из спортивных школ Москвы, училищ олимпийского резерва, социальных центров. Кроме того, более 200 слушателей подключились онлайн. Это были участники проекта столичного Департамента образования и науки «Прогулки по музеям онлайн», а также юные атлеты из спортивной школы олимпийского резерва Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону им. Л.Н. Носковой.

Своим гостям Елистратов рассказал, как начинал спортивный путь, о своем тренере, родителях, которые для него являются главными людьми в его жизни. Спортсмен поделился с ребятами своими ожиданиями и надеждами. Целый час он отвечал на вопросы присутствующих и еще столько же времени раздавал автографы, делал памятные снимки и каждому желающему давал подержать свои медали.

НАША СПРАВКА

Семен Елистратов - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года и 2022 года на дистанции 1500 м, чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 м, многократный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России (2013).