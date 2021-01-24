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Абсолютный Елистратов и новый суперспринтер Илиев. У России - четыре золота ЧЕ
24 января 22:20
автор: Лев Тигай

Абсолютный Елистратов и новый суперспринтер Илиев. У России - четыре золота ЧЕ

Последним из зимних олимпийских видов спорта начался сезон в шорт-треке. На чемпионате Европы в Польше три титула, включая главный – в многоборье, завоевал наш Семен Елистратов.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ПОДРЯД НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

У «малых» конькобежцев, соревнующихся не на большом 400-метровом овале, а в хоккейной «коробке», Кубка мира-20/21 не будет совсем. Все, что удалось спасти ISU, это только что состоявшийся в Гданьске ЧЕ и чемпионат мира, который с 5 по 7 марта примет голландский Дордрехт.

30-летний Семен Елистратов вернул себе звание абсолютного чемпиона Европы после трехлетней паузы. Это уже третий континентальный титул в карьере россиянина. Кроме того, Елистратов не остается без медали ЧЕ в многоборье уже восьмой (!) сезон подряд, что является рекордом всех времен в мужском шорт-треке.

Из трех личных дистанций в Гданьске Елистратов выиграл две. На его коронной «полуторки» они с Денисом Айрапетяном вдвоем захватили лидерство и тем самым заблокировали конкурентов вплоть до финиша. А решающей стала победа Елистратова на заключительной «тысяче». В финале он долго шел четвертым-пятым и начал прорываться только за пару кругов до конца. Однако на последнем повороте россиянину повезло: два венгра и голландец, увлекшись контактной борьбой на внутренней бровке, резко затормозили, а Елистратов проскочил по внешнему радиусу – и был таков.

РУССКИЙ ВУ ДАЙЦЗИН

Успех на дистанции 1000 м практически гарантировал Елистратову первенство и в многоборье: 68 зачетных очков против 34-х у ближайшего преследователя. В трехкилометровом забеге, где, собственно, и определяется абсолютный чемпион, Семену надо было просто не упасть. Он прошел дистанцию в прогулочном темпе и таким образом запротоколировал свой триумф.

Еще медленнее в том финале передвигался Владимир Ивлиев, но у него причина была другой. Этот россиянин – «чистый» спринтер, для него три километра – слишком много, чтобы рассчитывать на внятный результат. Судьям не понравилось, как демонстративно Илиев катился отдельно от всех, и ему записали желтую карточку, что даже суровее обычной дисквалификации.

Тем не менее, именно Илиев стал главным открытием гданьского ЧЕ. Уж больно эффектно он разгромил всех на самой короткой дистанции 500 м. Все раунды плей-офф Илиев выиграл в стиле олимпийского чемпиона Ву Дайцзина - лидируя со старта и до финиша. Внешне 20-летний москвич тоже похож на знаменитого китайского спринтера. Оба – высокие и взрывные. Похоже, в российском шорт-треке появилась новая звезда.

ГОЛЛАНДСКИЕ ХИТРОСТИ И НЕВЕЗУЧИЕ ЭСТАФЕТЫ

У женщин все четыре золота играючи забрала королева мирового шорт-трека Сюзанна Схюлтинг. Наша Софья Просвирнова под конец сумела вырвать многоборную бронзу. Дело было на последней прямой трех километров: нырнув на внутреннюю бровку, Просвирнова почти обошла свою основную конкурентку Сельму Путсма, но тут вмешалась Схюлтинг, ехавшая чуть сзади и уже обеспечившая себе звание абсолютной чемпионки. Хитрющая голландка подтолкнула соотечественницу вперед рукой, Путсма сначала въехала в Просвирнову - а потом, «с отскоком» от россиянки, первой пересекла финишную черту!

Впрочем, этот номер у голландок не прошел: после видеопросмотра обе они были дисквалифицированы – не вообще, а в конкретном забеге.

В общей сложности сборная России завоевала в Гданьске восемь наград, включая четыре золотых. У голландцев на одну победу больше, хотя вообще-то должно было быть наоборот. Судьба первого места в медальном зачете решилась в последнем забеге чемпионата – финале мужской эстафеты. Там Елистратов лидировал еще за полтора круга до финиша, однако затем проиграл-таки решающую дуэль «плечо в плечо» - жесткую, но в рамках правил, - Ицхаку Де Лаату.

Несколькими минутами ранее в женской эстафете россиянки все-таки пересекли первыми финишную черту, причем с большим отрывом, но… К сожалению, и здесь нам не было суждено взять пятое золото. Последовала весьма спорная дисквалификация - за контакт в самом начале забега все с теми же голландками, которые позже сошли с дистанции.

Чемпионат Европы. Гданьск (Польша)

Мужчины

500 м. Финал

  • 1. Константин Ивлиев (Россия) – 40,779
  • 2. Пьетро Сигель (Италия) – отставание 0,117
  • 3. Ицхак Де Лаат (Голландия) – 0,277
  • Денис Айрапетян (Россия) выбыл в 1/2 финала, Семен Елистратов (Россия) – в 1/4 финала.

1000 м. Финал

  • 1. Семен Елистратов (Россия) – 1.24,885
  • 2. Джон-Хенри Крюгер (Венгрия) – 0,347
  • 3. Ицхак Де Лаат (Голландия) – 0,395
  • …5. Денис Айрапетян (Россия) – 0,875
  • Константин Ивлиев (Россия) выбыл в 1/4 финала

1500 м. Финал

  • 1. Семен Елистратов (Россия) – 2.18,384
  • 2. Денис Айрапетян (Россия) – 0,137
  • 3. Шинки Кнехт (Голландия) – 0,177
  • Константин Ивлиев (Россия) выбыл в 1/2 финала

3000 м

  • 1. Пьетро Сигель (Италия) – 4.56,498
  • 2. Ицхак де Лаат (Голландия) – 0,392
  • 3. Джон-Хенри Крюгер (Венгрия) – 0,728
  • 4. Денис Айрапетян (Россия) – 12,06
  • 5. Семен Елистратов (Россия) – 25,953
  • Владимир Ивлиев (Россия) дисквалифицирован

Многоборье

  • 1. Семен Елистратов (Россия) – 71 очко
  • 2. Пьетро Сигель (Италия) – 55
  • 3. Ицхак Де Лаат (Голландия) – 55
  • 4. Джон-Хенри Крюгер (Венгрия) - 42
  • 5. Денис Айрапетян (Россия) – 35
  • 6. Константин Ивлиев (Россия) - 34

Эстафета 5000 м. Финал

  • 1. Голландия – 6.56,420
  • 2. Италия – 0,124
  • 3. Россия (Елистратов, Ивлиев, Ситников, Ейбог) – 0,233

Женщины

500 м. Финал

  • 1. Сюзанна Cхюлтинг (Голландия) – 43.317
  • 2. Наталья Малишевска (Польша) – 0,124
  • 3. Сандра Фельзебор (Голландия) – 0,157
  • 4. Екатерина Ефременкова (Россия) – 0,240
  • Софья Просвирнова (Россия) выбыла в 1/2 финала, Евгения Захарова (Россия) – в 1/4 финала

1000 м. Финал

  • 1. Сюзанна Схюлтинг (Голландия) – 1.28,573
  • 2. Сельма Путсма (Голландия) – 0,300
  • 3. Анна Зайдель (Германия) – 0,784
  • 4. Екатерина Ефременкова (Россия) – 0,800
  • 5. Евгения Захарова (Россия) – 1,429
  • Софья Просвирнова (Россия) выбыла в 1/2 финала.

1500 м. Финал

  • 1. Сюзанна Схюлтинг (Голландия) – 2.24,446
  • 2. Анна Зайдель (Германия) – 0,331
  • 3. Софья Просвирнова (Россия) – 1,022
  • Екатерина Ефременкова (Россия) дисквалифицирована в финале, Евгения Захарова (Россия) выбыла в 1/2 финала.

3000 м

  • 1. Софья Просвирнова (Россия) – 5.37,076
  • 2. Анна Зайдель (Германия) – 0,134
  • 3. Екатерина Ефременкова (Россия) – 0,485
  • Сюзанна Схюлтинг и Сельма Путсма (обе – Голландия) дисквалифицированы.

Многоборье

  • 1. Сюзанна Схюлтинг (Голландия) – 102
  • 2. Анна Зайдель (Германия) – 55
  • 3. Софья Просвирнова (Россия) – 53
  • 4. Екатерина Ефременкова (Россия) – 29

Эстафета 3000 м. Финал

  • 1. Франция – 4.17,135
  • 2. Голландия – 6,026
  • 3. Италия – 11,099
  • Сборная России (Ефременкова, Просвирнова, Захарова, Малагич) финишировала в финале первой, но была дисквалифицирована.

Все медали ЧЕ-2021

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Голландия

5

2

5

12

2

Россия

4

1

3

8

3

Франция

1

0

0

1

4

Италия

0

3

1

4

5

Германия

0

2

1

3

6-7

Польша

0

1

0

1

6-7

Венгрия

0

1

0

1

источник: «Советский спорт»
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