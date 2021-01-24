Абсолютный Елистратов и новый суперспринтер Илиев. У России - четыре золота ЧЕ

ВОСЕМЬ ЛЕТ ПОДРЯД НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

У «малых» конькобежцев, соревнующихся не на большом 400-метровом овале, а в хоккейной «коробке», Кубка мира-20/21 не будет совсем. Все, что удалось спасти ISU, это только что состоявшийся в Гданьске ЧЕ и чемпионат мира, который с 5 по 7 марта примет голландский Дордрехт.

30-летний Семен Елистратов вернул себе звание абсолютного чемпиона Европы после трехлетней паузы. Это уже третий континентальный титул в карьере россиянина. Кроме того, Елистратов не остается без медали ЧЕ в многоборье уже восьмой (!) сезон подряд, что является рекордом всех времен в мужском шорт-треке.

Из трех личных дистанций в Гданьске Елистратов выиграл две. На его коронной «полуторки» они с Денисом Айрапетяном вдвоем захватили лидерство и тем самым заблокировали конкурентов вплоть до финиша. А решающей стала победа Елистратова на заключительной «тысяче». В финале он долго шел четвертым-пятым и начал прорываться только за пару кругов до конца. Однако на последнем повороте россиянину повезло: два венгра и голландец, увлекшись контактной борьбой на внутренней бровке, резко затормозили, а Елистратов проскочил по внешнему радиусу – и был таков.

РУССКИЙ ВУ ДАЙЦЗИН

Успех на дистанции 1000 м практически гарантировал Елистратову первенство и в многоборье: 68 зачетных очков против 34-х у ближайшего преследователя. В трехкилометровом забеге, где, собственно, и определяется абсолютный чемпион, Семену надо было просто не упасть. Он прошел дистанцию в прогулочном темпе и таким образом запротоколировал свой триумф.

Еще медленнее в том финале передвигался Владимир Ивлиев, но у него причина была другой. Этот россиянин – «чистый» спринтер, для него три километра – слишком много, чтобы рассчитывать на внятный результат. Судьям не понравилось, как демонстративно Илиев катился отдельно от всех, и ему записали желтую карточку, что даже суровее обычной дисквалификации.