Американка специально сбила россиянку Просвирнову в эстафете на этапе Кубке мира по шорт-треку

Российский комментатор Дмитрий Губерниев возмутился поведением американской спортсменки против россиянки Софьи Просвирновой.

«Шорт-трек, Кубок Мира в Пекине!!! Грязный и подлый поступок американки Стоддард против россиянки Софьи Просвирновой в эстафете!!! Просто взяла и сбила с ног…Судья , кстати из США, ничего не заметил!!!» - написал Губерниев в своем телеграм-канале, прикрепив видео.

Добавим, что Просвирнова пятикратная чемпионка Европы, в активе россиянки также три медали на чемпионатах мира.