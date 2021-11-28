Сборная России завоевала олимпийские лицензии на всех дистанциях

Члены сборной России по шорт-треку выступят на ОИ-2022 в Китае на всех дистанциях.

«Наши шорт-трекисты завоевали лицензии на всех дистанциях. Состав - пять мужчин и пять женщин, они выступят на Олимпийских играх, на Кубке мира было больше участников от страны. Мы еще ждем подтверждения заработанных лицензий», - цитирует ТАСС исполнительного директора СКР Варвару Барышеву.

Добавим, что лицензии на Игры распределяются, учитывая рейтинг после четырех этапов Кубка мира. Последние соревнования перед ОИ-2022 завершился сегодня в Дордрехте.