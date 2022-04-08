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Елистратов считает необходимым жесткий подход тренеров к подготовке юных спортсменов

Атлет выразил мнение, что наставник должен быть требовательным.
08 апреля 2022 17:28

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов считает, что тренеры должны быть жесткими и требовательными в работе с юными спортсменами.

«Тренер должен быть жестким, это нормально. Хотелось бы, чтобы это услышали ваши родители. Если это не устраивает ваших мам и пап, то, возможно, дорога в спорт вам не нужна», - приводит слова Елистратова «Матч ТВ».

Ранее Елистратор заявил, что поддерживает хорошие отношения с иностранными спортсменами.

Напомним, что 28 февраля МОК выступил с рекомендациями не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях. Также организация предоставила возможность международным спортивным федерациям принимать собственные решения по санкциям в отношении россиян и белорусов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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