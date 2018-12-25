Семен Елистратов: Очень хочу выступить на Олимпиаде-2022

Шорт-трек 25 декабря 2018 11:07 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал о планах на будущее.

«У меня такая спортивная карьера, что когда я что-то загадываю, то происходят вокруг какие-то метаморфозы, все может поменяться фактически за две минуты, поэтому я не загадываю. Единственное, чего я не скрываю, это то, что у меня есть большое желание, у меня есть мотивация. Я знаю, что меня все поддерживают, я очень хочу выступить на Олимпийских играх 2022 года. А потом уже посмотрим, дай бог сил и здоровья», - приводит слова Елистратова ТАСС.

28-летний спортсмен является победителем Олимпийских игр 2014 года и бронзовым призером Игр-2018.

Напомним, что Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.