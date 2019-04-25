Союз конькобежцев России ликвидировал должность главного тренера по шорт-треку - Советский спорт
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25 апреля 2019 16:24Шорт-трекСметанникова Дарья

Союз конькобежцев России ликвидировал должность главного тренера по шорт-треку

В четверг состоялось заседание президента Союза конькобежцев России (СБР).

Президент СБР Алексей Кравцов сообщил, что главного тренера сборной России по шорт-треку в следующем сезоне не будет.

«Главного тренера в шорт-треке у нас не будет в этом сезоне, эта позиция ликвидирована. По аналогии с коньками координировать работу будет директор по спорту высших достижений Виктория Гоготова», - цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Андрей Максимов покинет пост главного тренера сборной России по шорт-треку.

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