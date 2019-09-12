Виктор Ан: После сезона решу, буду ли готовиться к Олимпиаде Шестикратный олимпийский чемпион примет участие в первых соревнованиях за полтора года.

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Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан высказался о возможном выступлении на Играх 2022 года в Пекине.

«Я сейчас рад, что снова тренируюсь с командой, – приводит «Р-Спорт» слова 33-летнего спортсмена. – Давно уже никого не видел. На вопрос, буду готовиться к Олимпиаде или нет, смогу ответить только после сезона».

В четверг Ан впервые за полтора года выйдет на лед в официальных соревнованиях. Он примет участие в открытом Кубке Союза конькобежцев России, где выступит на дистанциях 1000 м и в эстафете.

Напомним, в сентябре прошлого года Ан объявил о завершении карьеры, однако в феврале передумал и решил продолжить выступления.