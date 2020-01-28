Елистратов будет готовиться к чемпионату мира со сборной Венгрии Олимпийский чемпион Семен Елистратов рассказал, что будет готовиться к чемпионату мира по шорт-треку со сборной Венгрии.

- В этом сезоне Союз конькобежцев России пошел мне навстречу, дал возможность тренироваться с ними (венграми).

Думаю, что я для них хороший спарринг-партнер, так же как и они для меня. Я безумно благодарен, что меня приняли как своего, - приводит слова Елистратова «РИА Новости».

Напомним, что Елистратов тренировался с командой Венгрии перед началом сезона и перед чемпионатом Европы, который прошел в январе в венгерском Дебрецене.

Чемпионат мира по шорт-треку пройдет 13-15 марта в Сеуле (Южная Корея).