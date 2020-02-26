Чемпионат мира в Сеуле не состоится из-за коронавируса Из-за эпидемии отменяются спортивные мероприятия по всему миру.

Чемпионат мира по шорт-треку, который должен был пройти в Сеуле (Южная Корея) с 13 по 15 марта, не состоится в намеченные сроки из-за коронавируса.

«ISU был проинформирован Союзом конькобежцев Кореи, что компетентные органы города Сеула распорядились закрыть каток и отменить все запланированные соревнования. Таким образом, ISU не сможет провести чемпионат мира в запланированные даты», – говорится в сообщении на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.