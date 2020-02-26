Россия готова провести чемпионат мира, перенесенный из Сеула из-за коронавируса

Союз конькобежцев России (СКР) выразил готовность провести чемпионат мира по шорт-треку на территории нашей страны.
Об этом сообщила исполнительный директор СКР Варвара Барышева.
«Официально Международный союз конькобежцев сообщил, что чемпионат мира не может быть проведен в Южной Корее. В ближайшее время они нам сообщат, будет ли этот турнир перенесен на более поздний срок и проведен в другой стране или же полностью отменен. Инициатива проведения чемпионата мира в России - это пока только наше желание, но мы готовы проработать этот вопрос с министерством спорта и международной федерацией», - цитирует ТАСС Барышеву.
Напомним, ранее сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что чемпионат мира по шорт-треку, который должен был пройти в Сеуле (Южная Корея) с 13 по 15 марта, не состоится в намеченные сроки из-за коронавируса.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.
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