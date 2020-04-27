«Я решил, что пришло время оставить большой спорт». Виктор Ан объявил о завершении карьеры Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан завершил соревновательную карьеру.

- Я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон.

Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт, - цитирует Ана «РИА Новости».

Напомним, что Ан является шестикратным олимпийским чемпионом, шестикратным абсолютным чемпионом мира, 20-кратным чемпионом мира и восьмикратным обладателем Кубка мира. Отметим, что 6 декабря 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о предоставлении Ан Хен Су паспорта РФ. При смене гражданства конькобежец взял себе имя Виктор Ан.