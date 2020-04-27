Алексей Кравцов: Ан не планирует работать в тренерском штабе сборной России Президент Союз конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал решение Виктора Ана завершить карьеру.

- Ан навсегда вошел в историю мирового и российского шорт-трека, его влияние на популярность шорт-трека сложно переоценить.

В настоящее время Виктор Ан не планирует работать в тренерском штабе сборной России, тем не менее, надеемся на возможность такого сотрудничества в будущем, - цитирует Кравцова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион принял решение о завершении соревновательной карьеры.

Напомним, что АН является шестикратным олимпийским чемпионом, шестикратным абсолютный чемпионом мира, 20-кратным чемпионом мира и восьмикратным обладателем Кубка мира. Отметим, что в 2011 году спортсмен принял российское гражданство, при смене которого конькобежец взял себе имя Виктор Ан.